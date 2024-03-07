Окупанти обстріляли центр Херсона: постраждала 46-річна жінка
Київ • УНН
46-річна жінка отримала поранення внаслідок російського обстрілу в центральній частині Херсона і була госпіталізована.
У результаті російського обстрілу Херсона постраждала жінка. Як повідомили в Херсонській ОВА, постраждалу доставили до лікарні, передає УНН.
"Через російський обстріл центральної частини Херсона постраждала жінка. 46-річна херсонка потрапила під ворожий удар поблизу будинку", - йдеться у повідомленні.
Каретою "швидкої" постраждалу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
росіяни зранку обстрілюють Херсон: є постраждалий 07.03.24, 10:59 • 26919 переглядiв