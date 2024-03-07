Оккупанты обстреляли центр Херсона: пострадала 46-летняя женщина

В россии заявили, что Казахстан может передать Украине военную помощь: Астана опровергла

Российские СМИ сообщили, что Казахстан может отправить военную помощь Украине, но Министерство обороны Казахстана отрицало переговоры с украинским "Укрспецэкспортом" о закупке военной продукции и заявило, что Казахстан запретил экспорт вооружений и военной техники с 2022 года.