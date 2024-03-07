россияне с утра обстреливают Херсон: есть пострадавший

рф имеет ресурсы еще минимум 2 года воевать в Украине, несмотря на санкции - разведка Литвы

россия имеет ресурсы от высоких цен на нефть, уклонения от санкций и государственных инвестиций, чтобы поддерживать войну в Украине с нынешней интенсивностью еще как минимум два года, говорится в отчете литовских спецслужб.