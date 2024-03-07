ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

россияне с утра обстреливают Херсон: есть пострадавший

россияне с утра обстреливают Херсон: есть пострадавший

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 08:59  •  14444 просмотра

Read in English

45-летний мужчина получил ранения в Херсоне после того, как российские войска утром обстреляли город, повредив частный дом, гараж и автомобили.

Армия рф с утра продолжает атаковать Херсон, известно об одном пострадавшем, сообщил в четверг председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН

С самого утра российские войска кроют огнем Херсон. Пострадал 45-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице, медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшему

- написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, в результате очередного обстрела рф повреждены частный дом, гаражные помещения и припаркованные там машины. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonХерсон
Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  31243 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
  •  115904 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  130403 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  122467 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  116372 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  114677 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  108857 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  173797 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
05.03.24  •  215759 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  163438 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Новости по теме
россияне с утра обстреливают Херсон: есть пострадавший

россияне с утра обстреливают Херсон: есть пострадавший

  •  14444 просмотра
Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, на которую согласятся Украина и россия

Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, на которую согласятся Украина и россия

  •  13755 просмотра
Туск планирует обсудить с лидерами ЕС необходимость "более-менее" вернуться к довоенным принципам торговли с Украиной

Туск планирует обсудить с лидерами ЕС необходимость "более-менее" вернуться к довоенным принципам торговли с Украиной

  •  14862 просмотра
Готовила новый ракетный удар по Одессе: задержан российский агент: задержан российский агент

Готовила новый ракетный удар по Одессе: задержан российский агент: задержан российский агент

  •  13745 просмотра
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
Эксклюзив

  •  31243 просмотра
Оккупанты продолжают "мясные" штурмы, поэтому страдают - Гуменюк

Оккупанты продолжают "мясные" штурмы, поэтому страдают - Гуменюк

  •  12619 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,3 тыс. грузовиков

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,3 тыс. грузовиков

  •  15869 просмотра
рф имеет ресурсы еще минимум 2 года воевать в Украине, несмотря на санкции - разведка Литвы

рф имеет ресурсы еще минимум 2 года воевать в Украине, несмотря на санкции - разведка Литвы

  •  17174 просмотра
Главы МИД Германии и Британии обсудят усиление помощи Украине

Главы МИД Германии и Британии обсудят усиление помощи Украине

  •  14730 просмотра
Латвия усиливает охрану границы с беларусью со следующей недели

Латвия усиливает охрану границы с беларусью со следующей недели

  •  12917 просмотра

Популярные

В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

  •  71300 просмотра
российская дезинформация утверждает, что Украина планирует депортировать харьковчан - SPRAVDI

российская дезинформация утверждает, что Украина планирует депортировать харьковчан - SPRAVDI

  •  40001 просмотра
В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев

В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев

  •  56388 просмотра
В Германии предлагают сократить помощь новым украинским беженцам

В Германии предлагают сократить помощь новым украинским беженцам

  •  100473 просмотра
Ким Чен Ын возглавляет военные учения и призывает к подготовке к войне

Ким Чен Ын возглавляет военные учения и призывает к подготовке к войне

  •  100008 просмотра

Публикации

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  12244 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  131337 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  157210 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  163085 просмотра
У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали

У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали

4 марта 2024, 09:40  •  233197 просмотра

россияне с утра обстреливают Херсон: есть пострадавший

45-летний мужчина получил ранения в Херсоне после того, как российские войска утром обстреляли город, повредив частный дом, гараж и автомобили.

Война •   •  14444 просмотра
россияне с утра обстреливают Херсон: есть пострадавший

Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, на которую согласятся Украина и россия

Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, признанной Украиной и россией, для обсуждения мирных планов и урегулирования "кризиса" в Украине.

Война •   •  13755 просмотра
Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, на которую согласятся Украина и россия

Туск планирует обсудить с лидерами ЕС необходимость "более-менее" вернуться к довоенным принципам торговли с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует обсудить с европейскими лидерами необходимость возвращения к довоенным принципам торговли с Украиной и другими странами, чтобы защитить европейские и польские рынки и производителей, а также выразить обеспокоенность относительно политики "Зеленого курса" ЕС и ее влияния на польских фермеров.

Политика •   •  14862 просмотра
Туск планирует обсудить с лидерами ЕС необходимость "более-менее" вернуться к довоенным принципам торговли с Украиной

Готовила новый ракетный удар по Одессе: задержан российский агент: задержан российский агент

Российский агент был задержан за подготовку нового ракетного удара по Одессе путем определения мест расположения систем ПВО, чтобы помочь обойти их.

Война •   •  13745 просмотра
Готовила новый ракетный удар по Одессе: задержан российский агент: задержан российский агент

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Экономика Украины должна переходить на военный режим без повышения налогов, поскольку дополнительная налоговая нагрузка приведет к уходу бизнеса в тень.

Война •   •  31243 просмотра
Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Оккупанты продолжают "мясные" штурмы, поэтому страдают - Гуменюк

Российская армия продолжает "мясные" штурмы левого берега Днепра, несмотря на нехватку ресурсов, понеся большие потери в районе Крынок, обстреливая населенные пункты на левом берегу с использованием артиллерии и беспилотников.

Война •   •  12619 просмотра
Оккупанты продолжают "мясные" штурмы, поэтому страдают - Гуменюк

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,3 тыс. грузовиков

Около 2300 грузовиков стоят в очереди на шести пунктах пропуска на границе с Польшей из-за блокады польских фермеров, самая сложная ситуация на пункте пропуска "Шегини".

Общество •   •  15869 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,3 тыс. грузовиков

рф имеет ресурсы еще минимум 2 года воевать в Украине, несмотря на санкции - разведка Литвы

россия имеет ресурсы от высоких цен на нефть, уклонения от санкций и государственных инвестиций, чтобы поддерживать войну в Украине с нынешней интенсивностью еще как минимум два года, говорится в отчете литовских спецслужб.

Война •   •  17174 просмотра
рф имеет ресурсы еще минимум 2 года воевать в Украине, несмотря на санкции - разведка Литвы

Главы МИД Германии и Британии обсудят усиление помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время сегодняшних переговоров обсудят дальнейшую военную помощь Украине и усиление давления на россию.

Политика •   •  14730 просмотра
Главы МИД Германии и Британии обсудят усиление помощи Украине

Латвия усиливает охрану границы с беларусью со следующей недели

Латвия усилит охрану границы с беларусью с 13 марта по 12 сентября 2024 года из-за новой волны нелегальных мигрантов.

Новости Мира •   •  12917 просмотра
Латвия усиливает охрану границы с беларусью со следующей недели