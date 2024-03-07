росіяни зранку обстрілюють Херсон: є постраждалий
Київ • УНН
45-річний чоловік отримав поранення в Херсоні після того, як російські війська зранку обстріляли місто, пошкодивши приватний будинок, гараж та автомобілі.
Армія рф з ранку продовжує атакувати Херсон, відомо про одного постраждалого, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
З самого ранку російські війська криють вогнем Херсон. Постраждав 45-річний чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні, медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому
За його словами, внаслідок чергового обстрілу рф пошкоджено приватну оселю, гаражні приміщення та припарковані там автівки.