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Окупанти обстріляли 13 громад Сумщини за добу

Окупанти обстріляли 13 громад Сумщини за добу

Київ • УНН

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Російські війська обстріляли 13 населених пунктів у Сумській області протягом ночі, зафіксувавши 236 вибухів від артилерії, мінометів, гранат та ударів безпілотників, в результаті чого один мирний житель отримав поранення.

Упродовж неділі, 19 травня, російська армія здійснила 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 236 вибухів. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади.

Краснопільська громада: били з мінометів (8 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Білопільська громада: атакували FPV дронами (3 вибухи). Також був гранатометний обстріл АГС (5 вибухів) та обстріли зі ствольної артилерії (16 вибухів).

Свеська громада: 4 міни скинули російські військові на територію громади.

Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (27 вибухів). Також завдано удар FPV дронами (2 вибухи).

Великописарівська громада: були гранатометні обстріли (35 вибухів), з мінометів (27 вибухів), артилерії (3 вибухи), скидання з безпілотника боєприпасів (2 вибухи), здійснення удару FPV дроном (1 вибух).

Хотінська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (25 вибухів). Внаслідок обстрілу поранення отримав 64-річний чоловік. Його ушпиталили.

Юнаківська громада: вдарили з артилерії (22 вибухи) та мінометів (4 вибухи).

Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів).

Глухівська громада: дві міни скинули російські військові.

Середино-Будська громада: були артилерійські обстріли (13 вибухів) та обстріл з мінометів (4 вибухи).

Дружбівська громада: били з артилерії (8 вибухів).

Новослобідська громада: 10 мін скинула армія РФ на територію громади.

Шалигинська громада: здійснено мінометні обстріли (11 вибухів).

Ворог обстріляв Сумщину 9 разів: постраждалих немає19.05.24, 09:22 • 24250 переглядiв

Лілія Подоляк

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