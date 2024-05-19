Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
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Установили точное место вертолета президента Ирана после авиакатастрофы
Испания отозвала посла в Аргентине из-за слов президента Милея
Reuters: президент Ирана Раиси мог погибнуть при крушении вертолета
20 мая в Харьковской области объявлено Днем траура
"Ахиллес" и нардеп Мезенцева поженились
В Демократической Республике Конго сорвана попытка государственного переворота
Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины
Оккупант не достигает своей задачи: Зеленский о ситуации на фронте и действиях Сил обороны
Министр обороны Великобритании уверен, что Украина отразит российское наступление на Харьковщине
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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Оккупанты обстреляли 13 общин Сумской области за сутки
Российские войска обстреляли 13 населенных пунктов в Сумской области в течение ночи, зафиксировав 236 взрывов от артиллерии, минометов, гранат и ударов беспилотников, в результате чего один мирный житель получил ранения.
Установили точное место вертолета президента Ирана после авиакатастрофы
Точное местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрагима Раиси установлено после получения сигналов с мобильных телефонов экипажа, и поисково-спасательные команды направляются к месту происшествия.
Испания отозвала посла в Аргентине из-за слов президента Милея
Испания отозвала своего посла в Аргентине и потребовала публичных извинений от президента Аргентины Хавьера Милея за его высказывания, в которых он критиковал жену премьер-министра Испании Педро Санчеса как коррумпированную чиновницу.
Reuters: президент Ирана Раиси мог погибнуть при крушении вертолета
Президент Ирана Эбрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиан, возможно, погибли в результате аварии вертолета в горной местности, а спасательным работам препятствовала плохая погода.
20 мая в Харьковской области объявлено Днем траура
20 мая в Харьковской области объявлен день траура после того, как российские оккупанты убили 11 человек, в том числе беременную женщину, обстреляв села региона.
"Ахиллес" и нардеп Мезенцева поженились
Мария Мезенцева, народный депутат, и Юрий Федоренко, командир подразделения "Ахиллес", поженились 24 апреля, о чем свидетельствуют свадебные фотографии Мезенцевой в Instagram.
В Демократической Республике Конго сорвана попытка государственного переворота
Вооруженные силы Демократической Республики Конго предотвратили попытку государственного переворота, арестовав ответственных за неудачную попытку свержения президента Феликса Чисекеди.
Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины
Две женщины были ранены в Харькове в результате российского обстрела, который повредил кладбище, центральный парк, кинотеатр, ресторан и автомобили.
Оккупант не достигает своей задачи: Зеленский о ситуации на фронте и действиях Сил обороны
Украинские защитники закрепились на прочных позициях в Харьковской области, в то время как российские вооруженные силы не достигают своих целей, заявил президент Зеленский.
Министр обороны Великобритании уверен, что Украина отразит российское наступление на Харьковщине
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил уверенность в способности Украины отразить российское наступление на Харьковщине. Он призвал увеличить оборонные расходы в Европе для противодействия угрозе, которую представляет РФ.