Оккупанты обстреляли 13 общин Сумской области за сутки

В течение воскресенья, 19 мая, российская армия осуществила 43 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 236 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Свесская общины.

Краснопольская община: били из минометов (8 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).

Белопольская община: атаковали FPV дронами (3 взрыва). Также был гранатометный обстрел АГС (5 взрывов) и обстрелы из ствольной артиллерии (16 взрывов).

Свесская община: 4 мины сбросили российские военные на территорию громады.

Эсманская община: осуществлены минометные обстрелы (27 взрывов). Также нанесен удар FPV дронами (2 взрыва).

Великописаревская община: были гранатометные обстрелы (35 взрывов), из минометов (27 взрывов), артиллерии (3 взрыва), сброс с беспилотника боеприпасов (2 взрыва), осуществление удара FPV дроном (1 взрыв).

Хотинская община: зафиксированы обстрелы из минометов (25 взрывов). В результате обстрела ранения получил 64-летний мужчина. Его госпитализировали.

Юнаковская община: ударили из артиллерии (22 взрыва) и минометов (4 взрыва).

Миропольская община: осуществлен артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Глуховская община: две мины сбросили российские военные.

Середино-Будская община: были артиллерийские обстрелы (13 взрывов) и обстрел из минометов (4 взрыва).

Дружбовская община: били из артиллерии (8 взрывов).

Новослободская община: 10 мин сбросила армия РФ на территорию громады.

Шалыгинская община: совершены минометные обстрелы (11 взрывов).

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