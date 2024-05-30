Окупанти намагаються просунутися в Тернах та в Серебрянському лісі, але перебувають під вогневим контролем - Волошин
Київ • УНН
Українські військовослужбовці успішно відбивають спроби російських військ просунутися в Тернах і Серебрянському лісі, вступаючи в запеклі бої і покращуючи свої тактичні позиції.
росіяни намагаються проводити спроби просунутися в Тернах та в Серебрянському лісі, однак українські воїни тримають ворога під вогневим контролем та покращують свої тактичні позиції в умовах запеклих боїв. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Спроби російських окупантів просунутися саме в районі Тернів, Торського та Серебрянського лісу успіху не мали. Однак ворог попри свою активність проводить активні бойові дії, намагається проводити заходи, посилити передній край оборони", - сказав Волошин.
Також за його словами, росіяни намагаються проводити штурмові атаки в районах Торського та Серебрянського лісу, накопичуючи при цьому сил та засоби.
"Також ворог намагається проводити спроби просунутися в Тернах і, зокрема в Серебрянському лісі, однак наші воїни тримають ворога під вогневим контролем, дають йому адекватну відповідь вогневу та покращують свої тактичні позиції в умовах запеклих боїв. На тому напрямку ворог намагається прорватися до міста Сіверськ, зрізати Сіверський виступ та зайти в тили в районі Серебрянського лісу, однак нам вдається там стримувати ворога", - розповів Волошин.
Доповнення
Раніше Генштаб повідомляв, що на Лиманському напрямку триває бойове зіткнення в Серебрянському лісі.