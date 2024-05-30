Оккупанты пытаются продвинуться в Тернах и в Серебрянском лесу, но пребывают под огневым контролем - Волошин
Киев • УНН
Украинские военнослужащие успешно отражают попытки российских войск продвинуться в Тернах и Серебрянском лесу, вступая в ожесточенные бои и улучшая свои тактические позиции.
россияне пытаются проводить попытки продвинуться в Тернах и в Серебрянском лесу, однако украинские воины держат врага под огневым контролем и улучшают свои тактические позиции в условиях ожесточенных боев. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"Попытки российских оккупантов продвинуться именно в районе Тернов, Торского и Серебрянского леса успеха не имели. Однако враг несмотря на свою активность проводит активные боевые действия, пытается проводить мероприятия, усилить передний край обороны", - сказал Волошин.
Также по его словам, россияне пытаются проводить штурмовые атаки в районах Торского и Серебрянского леса, накапливая при этом сил и средств.
"Также враг пытается проводить попытки продвинуться в Тернах и, в частности в Серебрянском лесу, однако наши воины держат врага под огневым контролем, дают ему адекватный ответ огневой и улучшают свои тактические позиции в условиях ожесточенных боев. На том направлении враг пытается прорваться в город Северск, срезать Северский выступ и зайти в тылы в районе Серебрянского леса, однако нам удается там сдерживать врага", - рассказал Волошин.
Дополнение
Ранее Генштаб сообщал, что на Лиманском направлении продолжается боевое столкновение в Серебрянском лесу.
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
Оккупанты пытаются продвинуться в Тернах и в Серебрянском лесу, но пребывают под огневым контролем - Волошин
Принцесса Кейт пропустит важную военную церемонию поскольку продолжает лечение от рака
На Покровском направлении враг уже 12 раз пытался улучшить положение, идут бои в районе Новоалександровки - Генштаб
Не работают денежные переводы: в сети жалуются на сбои в работе Monobank
россияне начали оснащать вертолеты К-52 дальнобойными ракетами: что известно
Биржа благотворительности "ДоброДій" снова вошла в рейтинг "ТОП 100 + транспарентных благотворительных организаций Украины"
Золото на десятки миллиардов долларов незаконно ввозится в ОАЭ - отчет Swissaid
В Техасе открыли новый оборонный завод, который будет производить артиллерийские снаряды для Украины
Глава МИД Чехии пока не видит возможности размещения в Украине чешских военных
Украина с задержкой может получить около 50% снарядов в рамках чешской инициативы из-за низкого качества - СМИ
Популярные
Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно
Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов
Публикации
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
Оккупанты пытаются продвинуться в Тернах и в Серебрянском лесу, но пребывают под огневым контролем - Волошин
Украинские военнослужащие успешно отражают попытки российских войск продвинуться в Тернах и Серебрянском лесу, вступая в ожесточенные бои и улучшая свои тактические позиции.
Принцесса Кейт пропустит важную военную церемонию поскольку продолжает лечение от рака
Принцесса Уэльская Кэтрин, у которой недавно был диагностирован рак, пропустит мероприятие Colonel's Review 8 июня в Лондоне, где она обычно принимает парад в качестве полковника ирландской гвардии.
На Покровском направлении враг уже 12 раз пытался улучшить положение, идут бои в районе Новоалександровки - Генштаб
На Покровском направлении противник 12 раз пытался улучшить свои тактические позиции, в районе села Новоалександровка Донецкой области продолжаются интенсивные бои.
Не работают денежные переводы: в сети жалуются на сбои в работе Monobank
Пользователи monobank жалуются не могут получить доступ к приложению и совершать транзакции из-за сбоя в работе.
россияне начали оснащать вертолеты К-52 дальнобойными ракетами: что известно
Российская армия начала оснащать свои ударные вертолеты Ка-52 ракетами большой дальности, такими как Х-35, Х-38 и Х-39, хотя они, вероятно, все еще находятся на стадии испытаний.
Биржа благотворительности "ДоброДій" снова вошла в рейтинг "ТОП 100 + транспарентных благотворительных организаций Украины"
Благотворительная биржа "ДоброДій" вновь вошла в престижный рейтинг" ТОП 100+ транспарентных благотворительных организаций Украины" за свою прозрачность, открытость и нацеленность на общественное благо.
Золото на десятки миллиардов долларов незаконно ввозится в ОАЭ - отчет Swissaid
Объединенные Арабские Эмираты являются основным пунктом назначения африканского золота, большая часть которого переправляется нелегально.
В Техасе открыли новый оборонный завод, который будет производить артиллерийские снаряды для Украины
Новое предприятие, которое построили менее чем за год, сосредоточено на снарядах для 155-миллиметровых гаубиц, которые стали ключевыми в военных действиях в Украине.
Глава МИД Чехии пока не видит возможности размещения в Украине чешских военных
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Чешская Республика пока не рассматривает возможность размещения своих военнослужащих в Украине, но уже оказывает значительную гуманитарную, политическую и военную помощь Украине во время войны, в том числе принимает около 400 000 украинских беженцев.
Украина с задержкой может получить около 50% снарядов в рамках чешской инициативы из-за низкого качества - СМИ
Чешский производитель оружия Czechoslavak Group, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, заявил, что из-за проблем с качеством около 50% обещанных Украине снарядов не будут отправлены так быстро, как планировалось, поскольку некоторые компоненты нуждаются в дополнительной обработке или замене.