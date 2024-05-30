Оккупанты пытаются продвинуться в Тернах и в Серебрянском лесу, но пребывают под огневым контролем - Волошин

россияне пытаются проводить попытки продвинуться в Тернах и в Серебрянском лесу, однако украинские воины держат врага под огневым контролем и улучшают свои тактические позиции в условиях ожесточенных боев. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Попытки российских оккупантов продвинуться именно в районе Тернов, Торского и Серебрянского леса успеха не имели. Однако враг несмотря на свою активность проводит активные боевые действия, пытается проводить мероприятия, усилить передний край обороны", - сказал Волошин.

Также по его словам, россияне пытаются проводить штурмовые атаки в районах Торского и Серебрянского леса, накапливая при этом сил и средств.

"Также враг пытается проводить попытки продвинуться в Тернах и, в частности в Серебрянском лесу, однако наши воины держат врага под огневым контролем, дают ему адекватный ответ огневой и улучшают свои тактические позиции в условиях ожесточенных боев. На том направлении враг пытается прорваться в город Северск, срезать Северский выступ и зайти в тылы в районе Серебрянского леса, однако нам удается там сдерживать врага", - рассказал Волошин.

Дополнение

Ранее Генштаб сообщал, что на Лиманском направлении продолжается боевое столкновение в Серебрянском лесу.