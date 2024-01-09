Окупанти на окупованих територіях набирають "поліцаїв" з-поміж місцевих - Центр нацспротиву

Окупанти на тимчасово окупованих територіях спонукають місцевих до служби у "поліції" аби покрити дефіцит кадрів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

На тимчасово окупованих територіях триває набір поліцаїв з-поміж місцевих, аби покрити дефіцит кадрів. Наразі росіяни шукають людей у штаб росгвардії та дорожньої поліції на посаду "організація військово-патріотичної роботи". Вимог до посади майже немає, дозволяється фейкова освіта в "університетах" на базі захоплених приміщень українських ВНЗ (фах не важливий), або досвід служби в а рмії рф