Окупанти на окупованих територіях набирають "поліцаїв" з-поміж місцевих - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Окупанти на тимчасово окупованих територіях вербують місцевих мешканців до своєї "поліції" через кадровий голод, дозволяючи приносити навіть фальшиві документи про освіту.
Окупанти на тимчасово окупованих територіях спонукають місцевих до служби у "поліції" аби покрити дефіцит кадрів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
На тимчасово окупованих територіях триває набір поліцаїв з-поміж місцевих, аби покрити дефіцит кадрів. Наразі росіяни шукають людей у штаб росгвардії та дорожньої поліції на посаду "організація військово-патріотичної роботи". Вимог до посади майже немає, дозволяється фейкова освіта в "університетах" на базі захоплених приміщень українських ВНЗ (фах не важливий), або досвід служби в а рмії рф
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Зазначається, що є наміри до 2026 року сформувати силові структури на окупованих територіях з числа місцевих жителів.
Нагадаємо
Через відмову жителів тимчасово окупованих територій від отримання паспортів рф окупанти запустили онлайн-сервіс для паспортизації населення.