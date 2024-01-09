Оккупанты на оккупированных территориях набирают "полицаев" из числа местных - Центр нацсопротивления

Оккупанты на временно оккупированных территориях побуждают местных к службе в "полиции" чтобы покрыть дефицит кадров. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

На временно оккупированных территориях продолжается набор полицаев из числа местных, чтобы покрыть дефицит кадров. Сейчас россияне ищут людей в штаб росгвардии и дорожной полиции на должность "организация военно-патриотической работы". Требований к должности почти нет, разрешается фейковое образование в "университетах" на базе захваченных помещений украинских вузов (специальность не важна), или опыт службы в армии РФ - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что есть намерения до 2026 года сформировать силовые структуры на оккупированных территориях из числа местных жителей.

Напомним,

Из-за отказа жителей временно оккупированных территорий от получения паспортов рф оккупанты запустили онлайн-сервис для паспортизации населения.