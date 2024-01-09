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Оккупанты на оккупированных территориях набирают "полицаев" из числа местных - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 12:39  •  18081 просмотра

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Оккупанты на временно оккупированных территориях вербуют местных жителей в свою "полицию" из-за кадрового голода, позволяя приносить даже фальшивые документы об образовании.

Оккупанты на временно оккупированных территориях побуждают местных к службе в "полиции" чтобы покрыть дефицит кадров. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

На временно оккупированных территориях продолжается набор полицаев из числа местных, чтобы покрыть дефицит кадров. Сейчас россияне ищут людей в штаб росгвардии и дорожной полиции на должность "организация военно-патриотической работы". Требований к должности почти нет, разрешается фейковое образование в "университетах" на базе захваченных помещений украинских вузов (специальность не важна), или опыт службы в армии РФ

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что есть намерения до 2026 года сформировать силовые структуры на оккупированных территориях из числа местных жителей.

Напомним,

Из-за отказа жителей временно оккупированных территорий от получения паспортов рф оккупанты запустили онлайн-сервис для паспортизации населения.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Окупанти на окупованих територіях набирають "поліцаїв" з-поміж місцевих - Центр нацспротиву
Occupants in the occupied territories recruit "policemen" from among the locals - National Resistance Center
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Оккупанты на оккупированных территориях набирают "полицаев" из числа местных - Центр нацсопротивления

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