Окупанти атакували Херсонщину: двоє загиблих, 18 поранених, є руйнування
Київ • УНН
російські окупанти обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого загинули двоє людей та 18 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та транспорт.
Минулої доби російські окупанти знову обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого загинули двоє людей, поранення отримали 18 чоловік. Про це повідомив у Telegram голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.
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Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Були пошкоджені 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, господарські споруди, гараж, сільгосптехніку, автомобілі швидкої та приватні автомобілі.
Під ворожим вогнем опинились понад 30 населених пунктів області, включаючи місто Херсон. Водночас у Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що неподалік обласного центру окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільний автомобіль.
Внаслідок атаки постраждав 75-річний чоловік та 44-річна жінка: вони отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Їх доставили до лікарні.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що 11 липня російські окупанти вбили жителя Херсона. Вони атакували його ударним дроном. Чоловік їхав на велосипеді у Дніпровському районі міста: удар спричинив травми, несумісні з життям.