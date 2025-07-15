Оккупанты атаковали Херсонщину: двое погибших, 18 раненых, есть разрушения

За прошедшие сутки российские оккупанты снова обстреляли населенные пункты Херсонской области, в результате чего погибли два человека, ранения получили 18 человек. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Оккупанты били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области. Были повреждены 2 многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали фермерское хозяйство, хозяйственные постройки, гараж, сельхозтехнику, автомобили скорой и частные автомобили.

Под вражеским огнем оказались более 30 населенных пунктов области, включая город Херсон. В то же время в Херсонской областной военной администрации сообщили, что неподалеку от областного центра оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на гражданский автомобиль.

В результате атаки пострадал 75-летний мужчина и 44-летняя женщина: они получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Их доставили в больницу.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что 11 июля российские оккупанты убили жителя Херсона. Они атаковали его ударным дроном. Мужчина ехал на велосипеде в Днепровском районе города: удар повлек за собой травмы, несовместимые с жизнью.