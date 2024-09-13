Окупанти 326 разів обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області
Київ • УНН
За добу російські війська завдали 326 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Атаки включали авіаудари, БпЛА, РСЗВ та артобстріли, пошкодивши інфраструктуру, але без жертв серед мирного населення.
Впродовж доби окупанти 326 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
▪️Війська рф здійснили 9 авіаударів по Степногірську, Кам’янському та Гуляйполю.
▪️170 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
▪️8 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Новоандріївку.
▪️139 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Верхньої Терси, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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