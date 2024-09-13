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Окупанти 326 разів обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області

Окупанти 326 разів обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області

Київ • УНН

 • 19028 перегляди

За добу російські війська завдали 326 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Атаки включали авіаудари, БпЛА, РСЗВ та артобстріли, пошкодивши інфраструктуру, але без жертв серед мирного населення.

Впродовж доби окупанти 326 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

  Деталі

▪️Війська рф здійснили 9 авіаударів по Степногірську, Кам’янському та Гуляйполю.

▪️170 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

▪️8 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Новоандріївку.   

▪️139 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Верхньої Терси, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. 

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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