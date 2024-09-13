Оккупанты 326 раз обстреляли 9 населенных пунктов Запорожской области
Киев • УНН
За сутки российские войска нанесли 326 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. Атаки включали авиаудары, БпЛА, РСЗО и артобстрелы, повредив инфраструктуру, но без жертв среди мирного населения.
В течение суток оккупанты 326 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области, сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
▪️Війська рф осуществили 9 авиаударов по Степногорску, Каменскому и Гуляйполю.
▪️170 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
▪️8 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Новоандреевку.
▪️139 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Верхней Терсы, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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