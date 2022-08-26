Окупанти знову обстріляли Чернігівщину та Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російські окупанти зранку обстріляли Сумську область, а вночі обстріляли Чернігівську область. Про це йдеться у зведенні з ОДА за добу, передає УНН.
Деталі
Зокрема повідомляється, що сьогодні зранку окупанти обстрілювали з "Градів" території Великописарівської громади Сумщини, також був мінометний обстріл. Наслідки наразі невідомі. Інформація уточнюється.
Також вказано, що росіяни вночі один раз вдарили по Чернігівщині – біля села Сеньківка Городнянської громади, попередньо, із мінометів. Без жертв та руйнувань.
Доповнення
Цієї ночі російські окупанти обстрілювали громади Бахмутського та Краматорського районів Донецької області.
Також окупанти вночі 9 разів вдарили по Дніпропетровській області.