Окупанти знову обстріляли Чернігівщину та Сумщину

Деталі

Зокрема повідомляється, що сьогодні зранку окупанти обстрілювали з "Градів" території Великописарівської громади Сумщини, також був мінометний обстріл. Наслідки наразі невідомі. Інформація уточнюється.

Також вказано, що росіяни вночі один раз вдарили по Чернігівщині – біля села Сеньківка Городнянської громади, попередньо, із мінометів. Без жертв та руйнувань.

Доповнення

Цієї ночі російські окупанти обстрілювали громади Бахмутського та Краматорського районів Донецької області.

Також окупанти вночі 9 разів вдарили по Дніпропетровській області.