Вночі росіяни гатили по двох районах Донеччини: є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Цієї ночі російські окупанти обстрілювали громади Бахмутського та Краматорського районів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки, також вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги. Про це в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"Цієї ночі найбільшу активність ворог виявляв у громадах Бахмутського та Краматорського районів", – написав Кириленко.
Деталі
Вночі були "прильоти" у Сіверську – пошкоджено чотири будинки, зокрема один зазнав прямого влучання. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
У Соледарській громаді під обстрілами опинилися Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Міньківка та Васюківка. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Гучно минула ніч у Світлодарській громаді: під вогнем Одрадівка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Миколаївка, Піски та Майорськ. За попередньою інформацією, без постраждалих.
У Краматорському районі росіяни влучили у два заклади освіти: в Хіміко-механічний технікум у Слов'янську та школу в Миколаївці. Крім того, у Миколаївці обстрілами пошкоджено п'ять житлових будинків.
У Костянтинівській громаді від обстрілу за селом сталася пожежа – вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги.
Доповнення
25 серпня російські окупанти вбили двох мирних жителів Донеччини, ще шестеро людей дістали поранення.