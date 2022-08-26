Донеччина: росіяни вбили двох цивільних, ще шістьох поранили

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"За 25 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Сіверську та Зеленопіллі. Ще 6 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 24 серпня російські окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини, ще одна людина отримала поранення.