Донецкая область: россияне убили двух гражданских, еще шестерых ранили

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"За 25 августа россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Северске и Зеленополье. Еще 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 24 августа российские оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области, еще один человек получил ранения.