Донецкая область: россияне убили двух гражданских, еще шестерых ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. За 25 августа российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области, еще 6 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
"За 25 августа россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Северске и Зеленополье. Еще 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 24 августа российские оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области, еще один человек получил ранения.