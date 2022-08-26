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Ночью россияне били по двум районам Донецкой области: есть повреждения

Киев • УНН

 • 68760 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Этой ночью российские оккупанты обстреливали громады Бахмутского и Краматорского районов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома, также выгорело 30 га стерни и 0,3 га лесополосы. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Ночью россияне били по двум районам Донецкой области: есть повреждения

Цитата

"Этой ночью наибольшую активность враг проявлял в громадах Бахмутского и Краматорского районов", – написал Кириленко.

Детали

Ночью были "прилеты" в Северске – повреждены четыре дома, в том числе один получил прямое попадание. Информацию о пострадавших уточняют.

В Соледарской громаде под обстрелами оказались Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Миньковка и Васюковка. Информация о пострадавших пока не поступала.

Громко прошла ночь в Светлодарской громаде: под огнем Одрадовка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Николаевка, Пески и Майорск. По предварительной информации, без пострадавших.

В Краматорском районе россияне попали в два учебных заведения: в Химико-механический техникум в Славянске и школу в Николаевке. Кроме того, в Николаевке обстрелами повреждены пять жилых домов.

В Константиновской громаде от обстрела за селом произошел пожар – выгорело 30 га стерни и 0,3 га лесополосы.

Дополнение

25 августа российские оккупанты убили двух мирных жителей Донецкой области, еще шесть человек получили ранения.

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