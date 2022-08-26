Оккупанты снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Российские оккупанты утром обстреляли Сумскую область, а ночью обстреляли Черниговскую область. Об этом говорится в сводке из ОГА за сутки, передает УНН.
Детали
В частности сообщается, что сегодня утром оккупанты обстреливали из "Градов" территории Великописаревской громады Сумской области, также был минометный обстрел. Последствия неизвестны. Информация уточняется.
Также указано, что россияне ночью один раз ударили по Черниговской области – возле села Сеньковка Городнянской громады, предварительно, из минометов. Без жертв и разрушений.
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Этой ночью российские оккупанты обстреливали громады Бахмутского и Краматорского районов Донецкой области.
Также оккупанты ночью 9 раз ударили по Днепропетровской области.