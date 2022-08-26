Оккупанты снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области

Детали

В частности сообщается, что сегодня утром оккупанты обстреливали из "Градов" территории Великописаревской громады Сумской области, также был минометный обстрел. Последствия неизвестны. Информация уточняется.

Также указано, что россияне ночью один раз ударили по Черниговской области – возле села Сеньковка Городнянской громады, предварительно, из минометов. Без жертв и разрушений.

Дополнение

Этой ночью российские оккупанты обстреливали громады Бахмутского и Краматорского районов Донецкой области.

Также оккупанты ночью 9 раз ударили по Днепропетровской области.