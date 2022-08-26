Окупанти вночі 9 разів обстріляли Дніпропетровщину: голова ОВА показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російські окупанти вночі 9 разів вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів десятки будинків понівечені, до 1000 мешканців залишилися без світла. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
Цитата
“Ніч з дев’ятьма обстрілами...Від ворожого вогню потерпали три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький”, – написав голова ОВА у своєму Telegram.
Деталі
Російська армія вночі 5 разів обстріляла Нікопольський район з «Градів» та важкої артилерії.
У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені.
У Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів з «Градів», у Червоногригорівську - 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих.
У Синельниківському районі ракетний обстріл двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій на дорожньому підприємстві, загорівся ангар з технікою. Полум’я вогнеборці уже приборкали.
У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих.
Доповнення
25 серпня надвечір окупанти обстріляли Велику Костромку, а також Червоногригорівську та Марганецьку громади Дніпропетровської області.