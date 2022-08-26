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Окупанти вночі 9 разів обстріляли Дніпропетровщину: голова ОВА показав наслідки

Київ • УНН

 • 89648 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російські окупанти вночі 9 разів вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів десятки будинків понівечені, до 1000 мешканців залишилися без світла. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Окупанти вночі 9 разів обстріляли Дніпропетровщину: голова ОВА показав наслідки

Цитата

“Ніч з дев’ятьма обстрілами...Від ворожого вогню потерпали три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький”, – написав голова ОВА у своєму Telegram.

Деталі

Російська армія вночі 5 разів обстріляла Нікопольський район з «Градів» та важкої артилерії.

У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені.

У Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів з «Градів», у Червоногригорівську - 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих.

У Синельниківському районі ракетний обстріл двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій на дорожньому підприємстві, загорівся ангар з технікою. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих.

Доповнення

25 серпня надвечір окупанти обстріляли Велику Костромку, а також Червоногригорівську та Марганецьку громади Дніпропетровської області.

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