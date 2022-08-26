Оккупанты ночью 9 раз обстреляли Днепропетровскую область: глава ОВА показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Российские оккупанты ночью 9 раз ударили по Днепропетровской области. В результате обстрелов десятки домов повреждены, до 1000 жителей остались без света. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Цитата
“Ночь с девятью обстрелами... От вражеского огня пострадали три района - Никопольский, Синельниковский и Криворожский”, – написал глава ОВА в своем Telegram.
Детали
Российская армия ночью 5 раз обстреляла Никопольский район из «Градов» и тяжелой артиллерии.
В Никополе повреждены с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1000 никопольчан без света. Электрики уже чинят сеть. Люди не пострадали.
В Марганецкую громаду прилетели 5 снарядов из «Градов», в Красногригорьевске – 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Без разрушений и пострадавших.
В Синельниковском районе ракетный обстрел двух громад. В одной разрушение на сельхозпредприятии, в другой на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Огонь огнеборцы уже усмирили.
В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской громадам. Есть разрушения, без пострадавших.
Дополнение
25 августа под вечер оккупанты обстреляли Большую Костромку, а также Красногригорьевскую и Марганецкую громады Днепропетровской области.