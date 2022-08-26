Оккупанты ночью 9 раз обстреляли Днепропетровскую область: глава ОВА показал последствия

Цитата

“Ночь с девятью обстрелами... От вражеского огня пострадали три района - Никопольский, Синельниковский и Криворожский”, – написал глава ОВА в своем Telegram.

Детали

Российская армия ночью 5 раз обстреляла Никопольский район из «Градов» и тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждены с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1000 никопольчан без света. Электрики уже чинят сеть. Люди не пострадали.

В Марганецкую громаду прилетели 5 снарядов из «Градов», в Красногригорьевске – 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Без разрушений и пострадавших.

В Синельниковском районе ракетный обстрел двух громад. В одной разрушение на сельхозпредприятии, в другой на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Огонь огнеборцы уже усмирили.

В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской громадам. Есть разрушения, без пострадавших.

Дополнение

25 августа под вечер оккупанты обстреляли Большую Костромку, а также Красногригорьевскую и Марганецкую громады Днепропетровской области.