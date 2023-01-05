Окупанти завдали 8 авіаційних ударів по Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 8 авіаційних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Протягом доби противник завдав 8 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури зберігається на всій території України», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін.
«Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, загарбники обстрілюють позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж усієї лінії зіткнення», - зазначається в повідомленні.
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