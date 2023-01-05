Оккупанты нанесли 8 авиационных ударов по Украине – Генштаб

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«В течение суток противник нанес 8 авиационных ударов и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры сохраняется на всей территории Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений.

«Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Вместе с тем, захватчики обстреливают позиции наших войск и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения», - отмечается в сообщении.

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