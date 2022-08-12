Окупанти за ніч завдали 11 ракетних ударів по Краматорську

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«Ранок у Краматорську почався з 02:00 ночі, 11 ракетних ударів по місту. Зазнали руйнувань домівки у приватному секторі. Інформації щодо постраждалих не надходило. Окупанти нищать все на своєму шляху - тактика терористів», - заявив Гончаренко у Facebook.

Доповнення

Раніше російські окупанти завдали удару по Краматорську Донецької області із зенітно-ракетного комплексу С-300.

У Краматорську під час розбирання завалів на місці зруйнованого внаслідок ракетного удару житлового будинку виявлено тіло загиблого чоловіка.