Окупанти за ніч завдали 11 ракетних ударів по Краматорську
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сьогодні вночі російські військовослужбовці завдали 11 ракетних ударів по Краматорську Донецької області. Руйнувань зазнали домівки у приватному секторі, попередньо, без постраждалих. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко, інформує УНН.
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«Ранок у Краматорську почався з 02:00 ночі, 11 ракетних ударів по місту. Зазнали руйнувань домівки у приватному секторі. Інформації щодо постраждалих не надходило. Окупанти нищать все на своєму шляху - тактика терористів», - заявив Гончаренко у Facebook.
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Раніше російські окупанти завдали удару по Краматорську Донецької області із зенітно-ракетного комплексу С-300.
У Краматорську під час розбирання завалів на місці зруйнованого внаслідок ракетного удару житлового будинку виявлено тіло загиблого чоловіка.