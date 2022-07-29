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Ракетний удар по Краматорську: під час розбору завалів виявили тіло другого загиблого

Ракетний удар по Краматорську: під час розбору завалів виявили тіло другого загиблого

Київ • УНН

 • 125751 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Сьогодні у Краматорську Донецької області під час розбирання завалів на місці зруйнованого внаслідок ракетного удару житлового будинку виявлено тіло загиблого чоловіка. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Завершено роботи на місці завалу зруйнованого внаслідок ракетного удару житлового будинку. Під час розбору завалу було виявлено тіло загиблого чоловіка. Всього внаслідок обстрілу загинуло дві особи та постраждало п'ятеро (з них два рятувальника, яких госпіталізовано до лікарні)», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, залучалось 20 осіб та 4 одиниці техніки, додатково 1 автокран і екскаватор від місцевих органів влади.

Доповнення 

В результаті ракетного удару окупантів по Краматорську Донецької області одна людина загинула. Удар по Краматорську був нанесений сьогодні ранком. Суттєвих руйнувань завдано приватному сектору селища Біленьке.

Околиці Краматорська вночі російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

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