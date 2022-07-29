В результаті ракетного удару по Краматорську одна людина загинула

Удар по Краматорську був нанесений сьогодні ранком. Суттєвих руйнувань завдано приватному сектору селища Біленьке.

Деталі

«Наразі відомо про 1 загиблу людину та 5 поранених. Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 — пошкоджено. Ці цифри ще можуть змінитися», - написав Кириленко.

Він додав, що зараз залишатися на Донеччині небезпечно та закликав громадян евакуюватися.

Крім того, ворог вночі обстріляв з установки «Смерч» Слов'янськ. Одну людину було поранено.

«Пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та 3 розважальні центри.

Слов'янськ — одна з головних цілей росіян на Донеччині. Вони стрілятимуть по місту, поки

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