В результаті ракетного удару по Краматорську одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. В результаті ракетного удару окупантів по Краматорську Донецької області одна людина загинула. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.
Удар по Краматорську був нанесений сьогодні ранком. Суттєвих руйнувань завдано приватному сектору селища Біленьке.
Деталі
«Наразі відомо про 1 загиблу людину та 5 поранених. Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 — пошкоджено. Ці цифри ще можуть змінитися», - написав Кириленко.
Він додав, що зараз залишатися на Донеччині небезпечно та закликав громадян евакуюватися.
Крім того, ворог вночі обстріляв з установки «Смерч» Слов'янськ. Одну людину було поранено.
«Пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та 3 розважальні центри.
Слов'янськ — одна з головних цілей росіян на Донеччині. Вони стрілятимуть по місту, поки
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти до удару по Оленівці перевели частину українських захисників у барак, по якому влучили - ОП