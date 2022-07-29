В результате ракетного удара по Краматорску один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В результате ракетного удара оккупантов по Краматорску Донецкой области один человек погиб. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает УНН.
Удар по Краматорску был нанесен сегодня утром. Существенные разрушения нанесены частному сектору поселка Беленькое.
Детали
«Сейчас известно об одном погибшем человеке и 5 раненых. Два частных дома уничтожены полностью, еще 21 — повреждено. Эти цифры еще могут измениться», – написал Кириленко.
Он добавил, что сейчас оставаться в Донецкой области опасно и призвал граждан эвакуироваться.
Кроме того, враг ночью обстрелял из установки «Смерч» Славянск. Один человек был ранен.
«Повреждены 8 многоэтажек, 13 частных домов и 3 развлекательных центра. Славянск— одна из главных целей русских на Донетчине. Они будут стрелять по городу, пока
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты до удара по Еленовке перевели часть украинских защитников в барак, по которому попали - ОП