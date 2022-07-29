Ракетный удар по Краматорску: при разборе завалов обнаружили тело второго погибшего
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Сегодня в Краматорске Донецкой области во время разборки завалов на месте разрушенного в результате ракетного удара жилого дома обнаружено тело погибшего мужчины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram, информирует УНН.
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«Завершены работы на месте разрушенного завала в результате ракетного удара по жилому дому. При разборе завала было обнаружено тело погибшего мужчины. Всего в результате обстрела погибли два человека и пострадали пятеро (из них два спасателя, которые госпитализированы в больницу)», - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, привлекалось 20 человек и 4 единицы техники, дополнительно 1 автокран и экскаватор от местных органов власти.
Дополнение
В результате ракетного удара оккупантов по Краматорску Донецкой области один человек погиб. Удар по Краматорску был нанесен сегодня утром. Существенные разрушения нанесены частному сектору поселка Беленькое.
Окраины Краматорска ночью русские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО).