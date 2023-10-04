Окупанти за добу понад 120 разів обстріляли Запорізьку область, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби 122 рази вдарили по населеним пунктам Запорізької області, зокрема, випустили 4 авіаційні бомби по Оріхову й Новодарівці. Про це повідомив у середу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Цитата
“Ворог вів вогонь по 22 містах та селах Запорізької області – зафіксовано 122 удари”, - написав Малашко у Telegram
Деталі
Окупанти вгатили 4 авіаційними бомбами по Оріхову й Новодарівці, здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Малої Токмачки, Полтавки, Новодарівки та Степового, а також 9 БПЛА-атак Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Темирівки й Малих Щербаків.
99 ворожих артобстрілів прийшлися по території Ольгівського, Червоного, Чарівного Білогір'я, Левадного, Преображенки, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів.
“Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих”, - зазначив Малашко.
Доповнення
2 жовтня російські війська обстріляли Запорізьку область 128 разів, зокрема, здійснили 10 атак дронами.