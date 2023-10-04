Оккупанты за сутки более 120 раз обстреляли Запорожскую область, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 122 раза ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, выпустили 4 авиационные бомбы по Орехову и Новодаровке. Об этом сообщил в среду председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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“Враг вел огонь по 22 городам и селам Запорожской области – зафиксировано 122 удара”, - написал Малашко в Telegram
Детали
Оккупанты всадили 4 авиационными бомбами по Орехову и Новодаровке, осуществили 10 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Малой Токмачки, Полтавки, Новодаровки и Степного, а также 9 БПЛА-атак Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Темировки и Малых Щербаков.
99 вражеских артобстрелов пришлись по территории Ольговского, Красного, Волшебного Белогорья, Левадного, Преображенки, Роботино, Степного, Пятихаток, Малых Щербаков и других прифронтовых населенных пунктов.
“Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Без пострадавших”, - отметил Малашко.
Дополнение
2 октября российские войска обстреляли Запорожскую область 128 раз, в частности, совершили 10 атак дронами.