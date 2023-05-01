Окупанти вночі обстріляли акваторію Очаківської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Російські окупанти вночі завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади у Миколаївській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
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«Миколаївський район. Сьогодні вночі, 1 травня, з 02:09 по 02:20 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», - написав Кім.
За його словами, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Очаківська громада часто є ціллю для обстрілів окупантів.