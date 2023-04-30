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На Миколаївщині ворог обстріляв Очаківську громаду

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Минулої доби окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Цитата

"Вчора, 29 квітня, о 19:00 та 30 квітня, о 03:56, ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - сказав Кім.

Доповнення

У місті Миколаїв, а також Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Також за інформацією повітряного командування "Південь", 29 квітня, близько 10:00 на південному напрямку у зоні відповідальності командування протиповітряною обороною знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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