Окупанти влучили у будинок на Харківщині: четверо людей отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Частину російських ракет збили сили ППО.
Одна з ракет влучила у приватне домоволодіння. Наразі відомо про 4 поранених: двох чоловіків та двох жінок.
"Бригади екстреної медичної допомоги працюють на місці", - додав Синєгубов.
Додамо
Наразі у Харківській області під окупацією залишається 28 населених пунктів.