оккупанты попали в дом в Харьковской области: четыре человека получили ранения

Детали

Часть российских ракет сбили силы ПВО.

Одна из ракет попала в частное домовладение. Сейчас известно о 4 раненых: двух мужчинах и двух женщинах.

"Бригады экстренной медицинской помощи работают на месте", - добавил Синегубов.

Добавим

Сейчас в Харьковской области под оккупацией остается 28 населенных пунктов.