оккупанты попали в дом в Харьковской области: четыре человека получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Российские оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе, возник пожар в частном домовладении. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Часть российских ракет сбили силы ПВО.
Одна из ракет попала в частное домовладение. Сейчас известно о 4 раненых: двух мужчинах и двух женщинах.
"Бригады экстренной медицинской помощи работают на месте", - добавил Синегубов.
Добавим
Сейчас в Харьковской области под оккупацией остается 28 населенных пунктов.