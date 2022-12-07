В Харьковской области оккупированными остаются 28 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сейчас в Харьковской области под оккупацией остается 28 населенных пунктов. Об этом в Facebook сообщила полиция Харьковской области, передает УНН.
Детали
"По словам начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, большинство оккупированных территорий Харьковской области освобождены. Сейчас остаются под оккупацией 28 населенных пунктов, в которых проживает 200-300 человек", - говорится в сообщении.
Тимошко сообщил, что после российских обстрелов в некоторых селах Харьковской области нет ни одного уцелевшего жилого дома. А в Харькове россияне почти полностью разрушили Северную Салтовку – самый большой спальный район, где проживало 400 тысяч граждан.
По словам заместителя начальника ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, с 24 февраля в Харьковской области погибло более 1600 человек, среди них 74 ребенка. Следователи зарегистрировали более 6600 уголовных производств.
"За три месяца деоккупации эксгумировано более 900 тел человек. Установлено 25 мест, где российскими военными во время оккупации совершались пытки. Это такие населенные пункты как Изюм, Купянск, Казачья Лопань, Волчанск", - рассказал Болвинов.
Напомним
В Харьковской области были обнаружены 23 пыточные, три - в Херсонской и одна – в Донецкой. Только на территории Купянска было 8.