На Харківщині виявили 23 катівні - МВС

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«Наразі у Харківській області було виявлено 23 катівні, три - у Херсонській та одну - в Донецькій. Зокрема лише на території Куп'янська було 8 катівень», - йдеться в повідомленні.

За словами міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, проводиться масштабна робота з документування злочинів та встановлення осіб, причетних до знущання з українців в катівнях.

«Я оптимістично дивлюся на питання встановлення фігурантів цих справ. Деяких з них - ми вже розуміємо, хто там перебував безпосередньо. Зокрема, якщо ми говоримо про Балаклію, то це ОМОН з Тольятті... Зараз ми ідентифікуємо, хто персонально брав участь у катуваннях наших громадян там».

Міністр розповів, що найбільше його вразила саме катівня в Балаклії: «Вона була на місці поліцейського відділку. І там в камерах могли одночасно триматися до 40 осіб, за словами свідків через цю катівню проходили сотні людей».

Очільник МВС повідомив, що російські окупанти застосовували до людей електричний струм, побиття, різноманітні знущання, зокрема - виривали нігті.

«На сьогодні у розпорядженні поліції є понад 25 тисяч годин аудіопереговорів окупантів, де вони говорять про свої злочини. Переконаний, що ми зможемо встановити, хто саме це вчиняв», - наголосив Монастирський.

Доповнення

Правоохоронці ексгумували понад 600 тіл загиблих цивільних громадян у Харківській області.