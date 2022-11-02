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В Харьковской области было обнаружено 23 пыточных - МВД

В Харьковской области было обнаружено 23 пыточных - МВД

Киев • УНН

 • 279662 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Харьковской области было обнаружено 23 пыточных, три - в Херсонской и одна - в Донецкой. В частности, только на территории Купянска было 8 пыточных. Об этом сообщает МВД, передает УНН.

Цитата

«Сейчас в Харьковской области было обнаружено 23 пыточных, три – в Херсонской и одна – в Донецкой. В частности, только на территории Купянска было 8 пыточных», - говорится в сообщении.

По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, проводится масштабная работа по документированию преступлений и установлению лиц, причастных к издевательству над украинцами в пыточных.

«Я оптимистично смотрю на вопрос установления фигурантов этих дел. Некоторые из них - мы уже понимаем, кто там находился непосредственно. В частности, если мы говорим о Балаклее, то это ОМОН из Тольятти... Сейчас мы идентифицируем, кто персонально участвовал в пытках наших граждан там».

Министр рассказал, что больше всего его поразила именно пыточная в Балаклее: «Она была на месте полицейского отделения. И там в камерах могли одновременно держаться до 40 человек, по словам свидетелей через эту пыточную проходили сотни людей».

Глава МВД сообщил, что российские оккупанты применяли к людям электрический ток, избиения, всевозможные издевательства, в частности - вырывали ногти.

«На сегодняшний день в распоряжении полиции есть более 25 тысяч часов аудиопереговоров оккупантов, где они говорят о своих преступлениях. Убежден, что мы сможем установить, кто это делал», - подчеркнул Монастырский.

Дополнение

Правоохранители эксгумировали более 600 тел погибших гражданских граждан в Харьковской области.

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