На Харківщині окупованими залишаються 28 населених пунктів

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"За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, більшість окупованих територій Харківської області звільнена. Наразі залишаються під окупацією 28 населених пунктів, в яких мешкає 200-300 людей", - ідеться у повідомлені.

Тимошко повідомив, що після російських обстрілів в деяких селах Харківщини немає жодного вцілілого житлового будинку. А в Харкові росіяни майже повністю зруйнували Північну Салтівку – найбільший спальний район, де мешкало 400 тисяч громадян.

За словами заступника начальника ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, з 24 лютого на Харківщині загинуло понад 1600 людей, серед них 74 дитини. Слідчі зареєстрували більше ніж 6600 кримінальних проваджень.

"За три місяці деокупації ексгумовано більше 900 тіл людей. Встановлено 25 місць, де російськими військовими під час окупації вчинялися катування та тортури. Це такі населені пункти як Ізюм, Куп'янськ, Козача Лопань, Вовчанськ", - розповів Болвінов.

Нагадаємо

У Харківській області було виявлено 23 катівні, три - у Херсонській та одну - в Донецькій. Лише на території Куп'янська було 8.