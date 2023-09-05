Окупанти вдарили по Херсонщині. Є постраждалі

Цитата

"Вдень армія рф обстріляла Іванівку, що в Бериславському районі. Попередньо, гатили з мінометів. Травмовані дві жінки 53 і 73 років. Під час обстрілу вони знаходилися на подвір’ях своїх будинків", - написав Прокудін.

Обох у стані середньої важкості госпіталізували. У постраждалих - мінно-вибухові травми, поранення грудних клітин, кінцівок.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, російські війська обстріляли Херсонську область за минулу добу 57 разів, поранено дитину. Через ворожий обстріл селища Сонячне Херсонської області минулої доби поранення отримав 11-річний хлопчик. Лікарі діагностували у нього мінно-вибухову травму, а також поранення ніг. У стані середньо тяжкості потерпілого доставили до лікарні.