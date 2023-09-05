Оккупанты ударили по Херсонской области. Есть пострадавшие

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"Днем армия рф обстреляла Ивановку, что в Бериславском районе. Предварительно, били из минометов. Травмированы две женщины 53 и 73 лет. Во время обстрела они находились во дворах своих домов", - написал Прокудин.

Обе в состоянии средней тяжести госпитализированы. У пострадавших - минно-взрывные травмы, ранения грудных клеток, конечностей.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, российские войска обстреляли Херсонскую область за минувшие сутки 57 раз, ранен ребенок. Из-за вражеского обстрела поселка Солнечное Херсонской области за прошедшие сутки ранения получил 11-летний мальчик. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, а также ранение ног. В состоянии средне тяжести пострадавшего доставили в больницу.