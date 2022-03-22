Окупанти випустили п’ять ракет по населеному пункту на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Російські окупанти зранку випустили п’ять ракет по населеному пункту Одеської області. Людських втрат немає. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Марченко, пише УНН.
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“Після успіхів наших Збройних Сил у сусідній області противник вирішив обстрілювати нас ракетами. Вранці ворог здійснив ракетний удар по населеному пункту нашого району, випустивши п’ять ракет. На щастя, людських втрат немає”, - заявив Марченко.
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Він також додав, що ворог постійно вдається до психологічних операцій, і масово поширює фейки для дестабілізації в області. Марченко закликав довіряти лише перевіреній та офіційній інформації.
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Сьогодні російські окупанти завдали ракетний удар по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Через атаку ворога загинула одна людина, знищена залізнична станція Павлоград-2.