Оккупанты выпустили пять ракет по населенному пункту в Одесской области

Цитата

“После успехов наших Вооруженных Сил в соседней области противник решил обстреливать нас ракетами. Утром враг совершил ракетный удар по населенному пункту нашего района, выпустив пять ракет. К счастью, человеческих потерь нет", - заявил Марченко.

Детали

Он также добавил, что враг постоянно прибегает к психологическим операциям, и массово распространяет фейки для дестабилизации в области. Марченко призвал доверять только проверенной и официальной информации.

Добавим

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Павлоград в Днепропетровской области. Из-за атаки врага погиб один человек, уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2.