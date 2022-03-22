Оккупанты выпустили пять ракет по населенному пункту в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Российские оккупанты утром выпустили пять ракет по населенному пункту Одесской области. Человеческих потерь нет. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Марченко, пишет УНН.
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“После успехов наших Вооруженных Сил в соседней области противник решил обстреливать нас ракетами. Утром враг совершил ракетный удар по населенному пункту нашего района, выпустив пять ракет. К счастью, человеческих потерь нет", - заявил Марченко.
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Он также добавил, что враг постоянно прибегает к психологическим операциям, и массово распространяет фейки для дестабилизации в области. Марченко призвал доверять только проверенной и официальной информации.
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Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Павлоград в Днепропетровской области. Из-за атаки врага погиб один человек, уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2.