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Окупанти вимальовували лабіринти на мапі України - Гуменюк про нічну атаку на Одещину

Окупанти вимальовували лабіринти на мапі України - Гуменюк про нічну атаку на Одещину

Київ • УНН

 • 421619 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Російські окупанти під час ракетно-дронової нічної атаки на Одеські область ракетами "Калібр" зокрема вимальовували лабіринти на мапі України, повідомила під час телепередачі "Лінія фронту" речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.

Цитата

"Очевидно, що така атака готувалась: це і накопичення дронів, і складні маршрути запрограмовані для ракет, і мішана тактика. Тобто поруч із високоточними "Калібрами" використовувались надзвукові "Онікси", і паралельно з "Калібрами" працювали і "Шахеди". Це все було спрямовано на виснаження систем ППО. Той маршрут, яким "Калібри" заходили на удари по Одещині - взагалі окрема тема такого лабіринту, який вони вимальовували на мапі України. І, зрозуміло, що якість ППО їм не дає спокою, вони вишукують варіанти, як її обійти, – розповіла Гуменюк у поширеному сьогодні фрагменті передачі "Лінія фронту".

Нагадаємо

Російські війська уночі атакували Україну ударними дронами з приморсько-ахтарська, крилатими ракетами "Калібр" - із Чорного моря з районів Феодосії та новоросійська, а ракетами "Онікс" - із району Севастополя.

Під час нічної атаки зафіксовано запуск 12 крилатих ракет «Калібр», 2 протикорабельні ракети П-800 «Онікс», 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Знищено 11 «Калібрів» і 19 «шахедів».

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог влучив у припортову інфраструктуру, зокрема, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, у будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, її ліквідували.

Відомо про двох загиблих та одну постраждалу.

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