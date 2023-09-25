Окупанти вимальовували лабіринти на мапі України - Гуменюк про нічну атаку на Одещину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Російські окупанти під час ракетно-дронової нічної атаки на Одеські область ракетами "Калібр" зокрема вимальовували лабіринти на мапі України, повідомила під час телепередачі "Лінія фронту" речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.
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"Очевидно, що така атака готувалась: це і накопичення дронів, і складні маршрути запрограмовані для ракет, і мішана тактика. Тобто поруч із високоточними "Калібрами" використовувались надзвукові "Онікси", і паралельно з "Калібрами" працювали і "Шахеди". Це все було спрямовано на виснаження систем ППО. Той маршрут, яким "Калібри" заходили на удари по Одещині - взагалі окрема тема такого лабіринту, який вони вимальовували на мапі України. І, зрозуміло, що якість ППО їм не дає спокою, вони вишукують варіанти, як її обійти, – розповіла Гуменюк у поширеному сьогодні фрагменті передачі "Лінія фронту".
Нагадаємо
Російські війська уночі атакували Україну ударними дронами з приморсько-ахтарська, крилатими ракетами "Калібр" - із Чорного моря з районів Феодосії та новоросійська, а ракетами "Онікс" - із району Севастополя.
Під час нічної атаки зафіксовано запуск 12 крилатих ракет «Калібр», 2 протикорабельні ракети П-800 «Онікс», 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Знищено 11 «Калібрів» і 19 «шахедів».
Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог влучив у припортову інфраструктуру, зокрема, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, у будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, її ліквідували.
Відомо про двох загиблих та одну постраждалу.