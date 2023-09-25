Оккупанты вырисовывали лабиринты на карте Украины - Гуменюк о ночной атаке на Одесскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российские оккупанты во время ракетно-дроновой ночной атаки на Одесскую область, ракетами "Калибр" в частности вырисовывали лабиринты на карте Украины, сообщила во время телепередачи "Линия фронта" спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.
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"Очевидно, что такая атака готовилась: это и накопление дронов, и сложные маршруты запрограммированные для ракет, и смешанная тактика. То есть рядом с высокоточными "Калибрами" использовались сверхзвуковые "Ониксы", и параллельно с "Калибрами" работали и "Шахеды". Это все было направлено на истощение систем ПВО. Тот маршрут, которым "Калибры" заходили на удары по Одесской области - вообще отдельная тема такого лабиринта, который они вырисовывали на карте Украины. И, понятно, что качество ПВО им не дает покоя, они выискивают варианты, как ее обойти", – рассказала Гуменюк в распространенном сегодня фрагменте передачи "Линия фронта".
Напомним
Российские войска ночью атаковали Украину ударными дронами из приморско-ахтарска, крылатыми ракетами "Калибр" - из Черного моря из районов Феодосии и Новороссийска, а ракетами "Оникс" - из района Севастополя.
Во время ночной атаки зафиксирован запуск 12 крылатых ракет «Калибр», 2 противокорабельные ракеты П-800 «Оникс», 19 ударных БпЛА «Shahed-136/131». Уничтожено 11 «Калибров» и 19 «шахедов».
Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг попал в припортовую инфраструктуру, в частности, существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которое уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, его ликвидировали.
Известно о двух погибших и одной пострадавшей.