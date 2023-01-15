Окупанти вдарили по житловому кварталу Херсона: дві людини поранено

Цитата

“Щойно російські окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу Херсона. За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення. На місці працюють рятувальні служби”, — написав Ярушевич у своєму Телеграм.

Доповнення

13 січня російські окупанти 66 разів обстрілювали територію Херсонської області. Цілили по цивільній інфраструктурі, троє людей поранено.