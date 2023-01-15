Окупанти вдарили по житловому кварталу Херсона: дві людини поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Російські окупанти завдали черговорого удару по житловому кварталу Херсона. Внаслідок атаки, дві людини попередньо, отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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“Щойно російські окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу Херсона. За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення. На місці працюють рятувальні служби”, — написав Ярушевич у своєму Телеграм.
Доповнення
13 січня російські окупанти 66 разів обстрілювали територію Херсонської області. Цілили по цивільній інфраструктурі, троє людей поранено.