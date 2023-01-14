Херсонщина: окупанти за добу завдали ударів 66 разів, є поранені

Деталі

"Російські загарбники 66 разів завдавали ударів по території Херсонщини. Мирні міста і села області обстрілювали з різного виду озброєння – артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - повідомив Янушевич.

Херсон, з його слів, росіяни атакували 19 разів. Ворожими снарядами пошкоджені житлові будинки.

"Минулої доби внаслідок обстрілів армії рф 3 жителі Херсонської області дістали поранення різного ступеня тяжкості, загиблих немає", - вказав голова ОВА.

Нагадаємо

Окупаційна армія рф 14 січня о 6-тій ранку атакувала Очаків та Очаківську громаду. Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, на одному з об’єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа.