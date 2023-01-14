Херсонщина: окупанти за добу завдали ударів 66 разів, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. За минулу добу російські окупанти 66 разів обстрілювали територію Херсонської області. Цілили по цивільній інфраструктурі, троє людей поранено. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, передає УНН.
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"Російські загарбники 66 разів завдавали ударів по території Херсонщини. Мирні міста і села області обстрілювали з різного виду озброєння – артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - повідомив Янушевич.
Херсон, з його слів, росіяни атакували 19 разів. Ворожими снарядами пошкоджені житлові будинки.
"Минулої доби внаслідок обстрілів армії рф 3 жителі Херсонської області дістали поранення різного ступеня тяжкості, загиблих немає", - вказав голова ОВА.
Нагадаємо
Окупаційна армія рф 14 січня о 6-тій ранку атакувала Очаків та Очаківську громаду. Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, на одному з об’єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа.