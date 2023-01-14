Війська РФ зранку обстріляли Очаків на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Окупаційна армія РФ о 6-тій ранку атакувала Очаків та Очаківську громаду. Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на одному з об’єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа, передає УНН. До того ж під ворожим ворогом опинилася й Куцурубська громада.
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“Вранці, 14 січня, з 06:09 ворог завдавав ударів з РСЗВ по м. Очаків та Очаківській громаді. Внаслідок чого пошкоджені вікна у багатоповерхівці, відбулося займання гаража та двох автомобілів. Внаслідок влучань реактивних снарядів, на одному з об’єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація уточнюється”, — повідомив Кім.
За його словами, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Куцурубської громади. Попередньо, постраждалих немає.
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