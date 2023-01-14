Ранковий обстріл Харкова: окупанти двіці поцілили ракетами по місту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Окупаційна армія РФ атакувала зранку Харків. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни двічі поцілили в Індустріальному районі міста, передає УНН.
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“Сьогодні зранку ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано 2 „прильоти“ рекет С-300 в Індустріальному районі. На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється”, — написав очільник ОВА.
Ситуація за 13 січня
Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Стрілеча, Огірцеве та інші населені пункти.
Внаслідок обстрілу з РСЗВ смт Дворічна Куп’янського району пошкоджені приватні будинки. Загинули 2 жінки, ще одна отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості.
Крім того, у Куп’янському районі через обстріли поранення зазнали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 75 вибухонебезпечних предметів.
На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення на Куп’янському напрямку, але наші захисники надійно тримають позиції.