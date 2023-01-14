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Ранковий обстріл Харкова: окупанти двіці поцілили ракетами по місту

Київ • УНН

 • 395653 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Окупаційна армія РФ атакувала зранку Харків. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни двічі поцілили в Індустріальному районі міста, передає УНН.

Ранковий обстріл Харкова: окупанти двіці поцілили ракетами по місту

Цитата

“Сьогодні зранку ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано 2 „прильоти“ рекет С-300 в Індустріальному районі. На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється”, — написав очільник ОВА.

Ситуація за 13 січня

Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Стрілеча, Огірцеве та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ смт Дворічна Куп’янського району пошкоджені приватні будинки. Загинули 2 жінки, ще одна отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Крім того, у Куп’янському районі через обстріли поранення зазнали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 75 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення на Куп’янському напрямку, але наші захисники надійно тримають позиції.

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