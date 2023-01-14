Утренний обстрел Харькова: оккупанты дважды попали ракетами по городу

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“Сегодня утром враг нанес по Харькову ракетный удар. Предварительно зафиксировано 2 „прилёта“ рекет С-300 в Индустриальном районе. На месте работают экстренные службы. Масштаб разрушений и наличие пострадавших уточняется”, — написал глава ОГА.

Ситуация за 13 января

За прошедшие сутки оккупанты продолжали обстреливать мирное население приграничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Стрелечья, Огирцево и другие населенные пункты.

В результате обстрела из РСЗО пгт Двуречная Купянского района повреждены частные дома. Погибли 2 женщины, еще одна получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в Купянском районе из-за обстрелов ранения получили 29-летний мужчина и женщина 49 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

В области продолжаются работы по разминированию. За сутки обезврежено 75 взрывоопасных предметов.

На линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. Враг не прекращает попыток улучшить свое тактическое положение на Куп’янском направлении, но наши защитники надежно держат позиции.